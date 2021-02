Degajările de fum au alertat pompierii din Reghin In municipiul Reghin, pe strada Salcamilor dintr-un apartament a ieșit atata fum incat s-a umplut și casa scarilor, iar pompierii militari ajunși la fața locului, deși nu mai sunt degajari de fum vizibile, executa o recunoaștere pentru a evita orice pericol, informeaza ISU Mureș. Degajarile de fum au alertat pompierii din Reghin at Sursa articolului: Degajarile de fum au alertat pompierii din... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

