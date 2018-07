Stiri pe aceeasi tema

- Degajare de fum la nivelul peronului in statia de metrou Eroii Revolutiei. In acest moment se realizeaza o verificare a spatiilor pentru a se identifica sursa fumului. Circulatia metroului nu este restrictionata momentan. Totdata, nu se impune evacuarea calatorilor din statie, dar ca masura preventiva…

- Circulatia este inchisa si deviata in continuare pentru a se permite transborbordarea combustibilului, conform Infotrafic. Traficul este deviat astfel: pentru cei care vin dinspre litoral de la kilometrul 105 localitatea Drajna pe DN3A pana in localitatea Lehliu, de unde se reintra pe autostrada,…

- Ploaia de duminica a facut prapad in sectorul 3 al Capitalei. Apartamente, subsoluri și mașini au fost inundate, strazile acoperite de ape, traficul rutier oprit și tramvaiele blocate in stații. Canalizarea nu a facut fața ploii care a cazut continuu timp de aproape 3 ore.

- Un echipaj de cautare-salvare de la Statia de pompieri Fetesti si unul de scafandri de la ISU Bucuresti-Ilfov au demarat miercuri dupa-amiaza cautarile unei fete in varsta de aproximativ 13 ani posibil inecata in bratul Borcea al Dunarii, informeaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Metrorex a anuntat sambata ca, la nivelul Directiei Generale de Monitorizare a Ordinii Publice, a fost luata decizia inchiderii statiei de metrou Piata Victoriei incepand cu ora 20.00. Decizia a fost luata in contextul in care cateva zeci de mii de oameni, veniti din mai multe judete, se afla in Piata…

- Circulatia trenurilor de metrou a fost perturbata, joi dimineata, dupa ce in garnitura care se afla in statia Aurel Vlaicu, linia 1, a fost anuntata o urgenta medicala, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai Metrorex. La ora 8:50, in trenul de metrou aflat in statia Aurel Vlaicu, linia 1 Aurel…