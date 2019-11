Defrisarile din padurea tropicala amazoniana din Brazilia au atins in acest an cel mai inalt nivel din ultimii peste zece ani, conform datelor guvernamentale prezentate luni, care confirma o accentuare a acestui fenomen sub conducerea presedintelui de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, informeaza Reuters.



Institutul national de cercetare spatiala din Brazilia (INPE) a anuntat ca suprafata despadurita a ajuns la 9.762 de kilometri patrati, o crestere cu 29,5% in 12 luni, pana in iulie 2019.



Este cel mai grav nivel al defrisarilor inregistrat dupa 2008, ceea ce creste presiunea…