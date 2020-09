Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a reactionat furios miercuri la apelul candidatului democrat din alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, la un efort global de a oferi Braziliei 20 de miliarde de dolari pentru a pune capat defrisarii Padurii Amazoniene, iar in caz contrar sa fie supusa unor…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca a platit „multe milioane de dolari în taxe”, dar ca a avut dreptul la deduceri si credite fiscale, precum si ca este puternic „sub-îndatorat”, având mai multe active decât datorii, transmite Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump este entuziasmat de decizia unui ales al dreptei populiste norvegiene de a-i propune candidatura la Premiul Nobel pentru Pace in 2021 si se considera un candidat credibil, relateaza AFP, conform news.ro.”Multumesc!”, a scris pe Twitter locatarul Casei Albe,…

- Presedintele american Donald Trump a cerut concedierea unei jurnaliste a postului de televiziune conservator Fox News, care a confirmat partial afirmatiile sale considerate denigratoare la adresa americanilor morti in razboi si relatate initial de revista The Atlantic, transmite sambata AFP.…

- Postari in care Donald Trump spune despre copii ca sunt „aproape imuni” la COVID, șterse. Facebook a eliminat miercuri de pe pagina presedintelui american un videoclip ce incalca regulile retelei sociale privind dezinformarea legata de pandemia de COVID-19, transmite AFP. In fragmentul video eliminat,…

- Presedintele american Donald Trump a atacat miercuri Fox News, acuzand postul de televiziune ca nu este recunoscator, relateaza DPA. "Eram in Air Force One si zburam spre marele stat Texas, unde tocmai am aterizat. Este incredibil ce vezi la Fox News", a scris pe Twitter liderul de la Casa Alba. "Cat…

- Guvernul american si-a intensificat eforturile de a limita rolul Huawei in instalarea retelelor 5G in Brazilia, cea mai mare economie din America Latina. Washingtonul considera ca Huawei ar preda datele la care ar avea acces guvernului chinez, in vederea spionajului. Huawei neaga ca ar spiona pentru…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a prezentat, sambata, un test negativ la noul coronavirus. Anuntul a fost facut pe pe contul sau de Twitter, transmite Mediafax.Jair Bolsonaro, presedintele Braziliei, s-a vindecat de COVID-19. "RT-PCR pentru Sars-COV2: negativ. Buna ziua tuturor", a scris in dreptul…