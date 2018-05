Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, da asigurari turistilor care doresc sa-si petreaca minivacanta de 1 Mai pe litoralul Marii Negre ca plajele sunt pregatite sa ofere conditii optime pentru odihna si recreere.Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, Ioan Denes a vizitat joi, inopinat,…

- Fondul forestier in Romania a crescut, in ultimii 30 de ani, cu 260.000 de hectare, a afirmat, pentru Libertatea, ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș. In opinia sa, la nivelul opiniei publice s-a creat o percepție greșita ca suprafața impadurita s-a diminuat pe motiv ca, pe șoselele patriei, au…

- In judetul Vaslui, astazi, se planteaza Padurea Centenar – ce marcheaza implinirea a 100 de ani de la unirea Republicii Democrate Moldovenesti cu Regatul Romaniei. Actiunea de desfasoara pe ambele maluri ale Prutului. La actiune participa si ministrul apelor si padurilor din Romania, Ioan Denes: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/17-apr-rdj-12-Ioan-Denes.mp3…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes a facut vineri, 30 martie o vizita de lucru in judetul Dambovita. Prima oprire a fost in orașul Pucioasa unde a fost așteptat de primarul Constantin Ana, președintele CJ, Daniel Comanescu, subprefectul Florina Mureșan, vicepreședinții Luciana Cristea și…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat, ieri, 03 martie 2018, la Pitești, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanți ai autoritaților publice și factori interesați din domeniul privat cu responsabilitați in ...

- Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, a participat sambata, la consultarea publica de la Pitești privind identificarea problemelor din domeniul padurilor. Printre problemele ridicate de participanții la intalnirea de lucru se numara: criza de resursa de masa lemnoasa, cu efect dublu in criza lemnului…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a participat, sambata, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanti ai autoritatilor publice sucevene, precum si cu factori interesati din domeniul privat, cu responsabilitati in domeniul gestionarii fondului forestier, in vederea evaluarii ...

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, nu are o solutie pentru a rezolva criza lemnelor de foc si s-a ferit sa dea un raspuns clar legat de modificarea Codului Silvic, dupa o intalnire avuta sambata la Bistrita cu reprezentantii forestierilor.