Corpul de control al ministrului Mediului se va deplasa marti in padurea Baneasa, pentru a verifica legalitatea taierilor de copaci semnalate acolo, a anuntat, luni seara, la Digi 24, ministrul de resort, Costel Alexe potrivit Agerpres. Totodata, miercuri, ministrul Mediului va merge personal in padurea Baneasa, cand va anunta si masurile ce urmeaza sa fie luate in acest caz.



"Miercuri dimineata o sa merg personal in padurea de la Baneasa, pentru ca vreau sa vad inca o data ce au constatat colegii mei din Garda Forestiera Bucuresti. Maine merge pe teren o echipa a Corpului de control…