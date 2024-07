Definitivat 2024: Cand se publica primele rezultate la examen. Cum pot fi depuse contestații. Ce trebuie sa știe candidații Definitivat 2024: Peste 110 candidați din Alba au susținut proba scrisa in cadrul concursului de Definitivat, alaturi de colegi din țara. Primele rezultate vor fi publicate de Ministerul Educației marți, 30 iulie. Cei nemulțumiți de note vor putea depune contestații, pana miercuri, 31 iulie. In Alba, proba scrisa a fost organizata la 28 de discipline. […] Citește Definitivat 2024: Cand se publica primele rezultate la examen. Cum pot fi depuse contestații. Ce trebuie sa știe…