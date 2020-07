Stiri pe aceeasi tema

- Proba scrisa din cadrul examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2020, se va desfașura miercuri, 22 iulie, incepand cu ora 10:00, in 42 de centre de examen. Dintre cei 7.105 candidați inscriși la inceputul anului școlar la 95 de discipline de examen, au fost admiși la proba scrisa…

- Peste 1.200 de contestații au fost depuse in Alba, in sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat, potrivit datelor IȘJ Alba. Majoritatea sunt la Romana. In total, sunt 1.264 de contestații au fost depuse in județul Alba, dupa afișarea primelor rezultate obținute de candidații prezenți la probele…

- Astazi, 25 iunie, s-a desfașurat ultima proba scrisa a examenului de Bacalaureat – E)d): proba la alegere a profilului și specializarii. Rata de participare a fost de 95,64 %., a anunțat șeful Inspectoratului Școlar Județean, Grigore Bocanci. Astfel, dintre cei 5835 de candidati inscrisi pentru sustinerea…

- Doi candidați din județul Covasna au fost eliminați, luni, de la prima proba scrisa a examenului național de Bacalaureat, pentru tentativa de frauda, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Ei nu se vor mai putea inscrie la urmatoarele doua sesiuni ale examenului. Astazi, 22 iunie,…

- Ziarul Unirea EVALUARE NAȚIONALA 2020 in Alba: Prezența de peste 90% la a 2-a proba a examenului. Cand se vor afișa rezultatele finale Peste 2800 de absolvenți ai clasei a VIII-a au susținut cea de-a doua proba scrisa a examenului de Evaluare Naționala (sesiunea 2-27 iunie 2020) in județul Alba. Astazi,…

- In contextul situației epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19, Ministerul Educației și Cercetarii a adoptat urmatoarele modificari și completari ale Metodologiei-cadru de organizare și...

- SANSA… Profesorii care nu au sustinut prima inspectie de specialitate in cadrul examenului de definitivat pot solicita Inspectoratului Scolar Vaslui recunoasterea notei obtinute la ultima inspectie la clasa, inspectie sustinuta in calitate de cadru didactic calificat! Aceasta este vestea importanta…