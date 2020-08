Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.300 de candidați au obținut definitivarea și dreptul de practica in invațamantul preuniversitar in sesiunea 2020, potrivit rezultatelor finale afișate luni, ci zi mai devreme fața de calendarul inițial. Rata finala de promovare a examenului național pentru definitivare in invațamant, dupa soluționarea…

- Rata de promovare a examenului național pentru definitivare in invațamant a crescut cu 3,25% dupa contestații și a ajuns la 72.45%. Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) anunța ca din totalul de 6.037 de candidați cu note la proba scrisa, 4.374 de candidați au reușit sa obțina medii mai mari sau…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat astazi, 28 iulie, rezultatele inregistrate de candidatii care au sustinut proba scrisa din cadrul examenului national pentru definitivare in invatamant, sesiunea 2020. Acest lucru a fost posibil ca urmare a eficientei de care au dat dovada toti cei implicati…

- Au fost afișate primele rezultate la Definitivat. In Timiș, procentul de promovare este de 72,68 la suta. Un singur cadru didactic a luat media 10. Rezultatele le gasiți și pe definitivat.edu.ro. In Timiș, procentul de promovare la Definitivat in Timiș, inainte de contestații, este de 72,68 la suta,…

- Pompierii timiseni au primit numeroase solicitari sa intervina in case, curti si drumuri inundate, in urma ploilor torentiale care s-au abatut, joi seara, asupra Timisoarei The post Noapte grea pentru pompierii din Timisoara si din judet, dupa potopul de aseara appeared first on Renasterea banateana…

- Numarul cazurilor noi de infectari cu noul coronavirus se menține constant in Romania, la peste 300 de imbolnaviri pe zi. Distribuția cazurilor difera de la un județ la altul. Totuși, in ... The post Un județ din vestul țarii pare ca a scapat de coronavirus. Zero infectari in ultimele 7 zile appeared…

- Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare cel mai bun liceu din județ in urma rezultatelor la Bacalaureat 2020. Vezi ierarhia liceelor din Maramureș Comisia Județeana de Bacalaureat din județul Maramureș a centralizat rezultatele inregistrate de catre candidații din prima sesiune a examenului…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare Cod portocaliu de vreme instabila si ploi, pentru mai mult de trei sferturi din tara. Totodata, a fost emisa o alerta Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in ... The post Cod portocaliu de furtuni in trei…