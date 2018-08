Definitivat 2018. Rata de promovare a crescut dupa rezolvarea contestatiilor Astfel, din totalul de 7.397 de candidati evaluati la proba scrisa a definitivatului, 5.887 candidati au reusit sa obtina, in final, medii mai mari sau egale cu 8 si au promovat examenul, ceea ce conduce la o crestere semnificativa in raport cu anul trecut, cand au promovat 3.502 candidati. Judetul cu rata de promovare cea mai mare este Arges (88,8%), in timp ce rata de promovare cea mai scazuta s-a inregistrat in judetul Covasna (62,3%). In Capitala procentul este de 84,03%. La proba scrisa au putut candida persoanele care au indeplinit cumulativ urmatoarele conditii: ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

