- Peste 31.000 de candidati sustin, miercuri, examenul de titularizare, in 87 de centre de examen. Cei mai multi s-au inscris la Limba si literatura romana. La nivel national sunt disponibile 4.502 posturi didactice vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata, Potrivit Ministerului Educatiei…

- REZULTATE BACALAUREAT 2018 EDU.RO. In anul 2017, cel mai ridicat procent de promovare s-a inregistrat in judetul Bacau (84,53%), care s-a situat pe locul doi in 2016, urmat de Sibiu (84,39%), care era pozitionat pe locul 4 cu doi ani in urma. Podiumul a fost completat de judetul Iasi (84,10%), iar…

- Peste 500 de persoane, dintre care 430 din comuna Farcasa din judetul Neamt, au fost evacuate din locuinte din cauza viiturilor. Conform Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sunt afectate de inundatii 72 de localitati din 16 judete, unde in sprijinul oamenilor intervin aproximativ 20.000 de pompieri,…

- Elevii claselor a VI-a vor sustine miercuri prima proba din cadrul Evaluarii Nationale – cea la limba si comunicare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, informeaza AGERPRES . Joi, urmeaza proba la matematica si stiintele naturii. Testele sunt elaborate de Centrul National…

- Daniel Horodniceanu, despre operațiunea Ziua Z. Procurorul-șef al DIICOT a afirmat ca operațiunea Ziua Z, in cadrul careia peste 200 de descinderi au avut loc in 28 de județe și in București, reprezinta un semnal dat gruparilor de crima organizata. Procurorul-șef al DIICOT, care ar putea fi inlocuit…