Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca peste 8.900 de candidati sunt asteptati miercuri la proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant. In județul Alba exista un singur centru de examen, la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Accesul candidaților…

- Proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2018, se va desfasura miercuri, 18 iulie, incepand cu ora 10.00, a anuntat Ministerul Educatiei Nationale. In judetul Alba, cei peste 100 de candidati vor sustine proba la centrul de examen organizat la sediul Colegiului…

- Peste 8.900 de candidati sunt asteptati miercuri, 18 iulie, la proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2018. Proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2018, se va desfasura miercuri, 18 iulie, incepand cu ora 10:00, in 42 centre…

- Aproape 9.000 de candidati vor sustine, miercuri, proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant, la una din cele 98 de probe de examen. Rezultatele finale vor fi afisate pe 27 iulie, la centrele de examen si pe site-ul definitivat.edu.ro, anunta Ministerul Educatiei Nationale.

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca peste 8.900 de candidati sunt asteptati miercuri la proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant. Proba scrisa se va...

- Peste 8.900 de candidati s-au inscris pentru sustinerea examenului de definitivat, proba scrisa urmand a avea loc miercuri in 42 de centre de examen. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca proba va fi sustinuta la 98 de discipline de examen, iar rezultatele vor fi anuntate in data de 24 iulie.Potrivit…

- Peste 8.900 de candidati din toata țara sunt asteptati miercuri, 18 iulie, la proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2018. Proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2018, se va desfasura miercuri, 18 iulie, incepand cu ora…

- Peste 800 de candidati vor sustine, pe 18 iulie, in Capitala, proba scrisa a examenului definitivat, se arata intr-un raport al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Primele rezultate vor fi afisate pe 24 iulie.Potrivit calendarului de desfasurare a examenului national de definitivare…