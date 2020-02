Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu, sustine ca pana la sfarsitul acestui an trebuie finalizate demersurile legislative privind definirea consumatorului vulnerabil, adica aceia dintre romani care au nevoie de ajutor putand primi fonduri de la bugetul de stat. "OUG 114 presupune…

- Ministrul interimar al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat vineri, la Mangalia, ca pana la sfarsitul acestui an trebuie finalizate demersurile legislative privind definirea consumatorului vulnerabil, cei ce au nevoie de ajutor putand primi fonduri de la bugetul…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, doreste ca pana la finalul acestui an sa fie realizata o definire a consumatorului vulnerabil, iar acest lucru va fi realizat de un comitet format din reprezentati ai ministerelor Muncii, Economiei si Dezvoltarii.

- „Nu a crescut nici prețul la energie electrica, nici la gaze naturale. Practic, noi am reușit sa punem lucrurile pe fagașul normal. Am abrogat acea OUG 114 cu privire la domeniul de energie, iar perioada tranzitorie pe care am folosit-o e 1 iulie pentru gazele naturale și 31 decembrie pentru energia…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca a propus ca proiectul de lege de modificare a OUG 114 sa contina prevederi in domeniul energiei precum ridicarea barierelor de pret la producator “pentru gazele naturale la 1 iulie 2020 si pentru energia electrica la 31 decembrie 2020”, informaza AGERPRES…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca a propus ca proiectul de lege de modificare a OUG 114 sa contina prevederi in domeniul energiei precum ridicarea barierelor de pret la producator "pentru gazele naturale la 1 iulie 2020 si pentru energia electrica la 31 decembrie

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca a propus ca proiectul de lege de modificare a OUG 114 sa contina prevederi in domeniul energiei precum ridicarea barierelor de pret la producator "pentru gazele naturale la 1 iulie 2020 si pentru energia electrica la 31 decembrie 2020". "In ambele…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca a propus ca proiectul de lege de modificare a OUG 114 sa contina prevederi in domeniul energiei precum ridicarea barierelor de pret la producator „pentru...