Stiri pe aceeasi tema

- O noua lege dorita de Kremlin va filtra tot traficul internet, eliminând astfel Rusia din rețeaua globala: ''pentru a proteja sistemul și nu pentru a cenzura'', susțin autoritațile. Deocamdata, proiectul prezinta dificultați tehnice, scrie Rador, citând IlSore24Ore. Legea,…

- Rusia si Turcia au convenit asupra misiunilor respective in cadrul unui acord incheiat de presedintii Vladimir Putin si Recep Tayyip Erdogan. Liderul turc a declarat miercuri ca patrulele vor acoperi teritoriul sirian pe o adancime de sapte kilometri de la frontiera cu tara sa. Potrivit AFP,…

- Un incident cu o racheta s-a produs saptamana trecuta in cursul unor exercitii strategice de comandament si stat major 'Grom-19' ale fortelor Rusiei, a caror etapa finala a fost supervizata joi de insusi presedintele rus Vladimir Putin, informeaza luni cotidianul economic rusesc Vedomosti in…

- "Rusia are lucruri mai bune de facut decat sa se amestece in alegerile din alte state. (...) Este ridicol sa spui ca Federatia Rusa va incerca sa se amestece in alegerile din SUA, din 2020", a transmis Putin, potrivit Reuters. Vorbind la o conferinta pe teme economice, la Moscova, Vladimir Putin a mai…

- „Pregatim acum alte liste și ne așteptam la un nou schimb. Vom discuta despre acest lucru la Minsk și in formatul Normandia”, a spus el. La discuțiile in formatul Normandia participa liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei. Zelenski a adaugat ca discuțiile in formatul Normandia ar urma sa…

- Kremlinul, care se confrunta de mai multe luni cu cea mai puternica miscare de contestare a puterii din Rusia din ultimii ani, a respins marti existenata vreunei ”crize politice” si a aparat fermitatea politiei, acuzata de violente vizand manifestanti, relateaza AFP.In fiecare weekend, de…

- Agentia nucleara rusa a confirmat ca cei 5 experti ai sai, morti in explozie, lucrau la "noi arme". In pofida riscurilor asociate cu o astfel de tehnologie, pentru Vladimir Putin, dezvoltarea de noi arme este vitala pentru obiectivul lui de a recastiga pentru Rusia pozitia de mare putere pe scena globala.…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua pe 19 august o vizita oficiala de lucru in Franta si se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia EFE. Asta se intampla cu o zi inainte de intalnirea Klaus Iohannis - Donald Trump, de la Casa Alba,…