Deficitul locurilor de muncă – pandemia face ravagii Se estimeaza ca deficitul locurilor de munca provocat de pandemia Covid-19 va ramane la 75 de milioane in 2021 și 23 milioane in 2022. Lansarea mai lenta decat era de așteptat a vaccinurilor și reapariția variantelor de coronavirus la inceputul acestui an au diminuat prognoza globala de recuperare a locurilor de munca, pierderile atat in […] The post Deficitul locurilor de munca – pandemia face ravagii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul lui 2021, in lume urmeaza sa se inregistreze cu 75 de milioane de locuri de munca mai putine decat daca pandemia – care a aparut in China – nu ar fi avut loc. La sfarsitul lui 2022, aceste pierderi nu vor fi recuperate, cand urmeaza sa se inregistreze cu 23 de milioane de locuri de munca…

- Unda verde data de autoritatile nipone celor doua seruri anti-Covid ar trebui sa permita accelerarea campaniei de vaccinare din Japonia, pentru care guvernul este puternic criticat cu doua luni inainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august), relateaza Agerpres .Pentru a fi comercializat…

- Un model The Economist , care calculeaza mortalitatea in exces, adica numarul suplimentar de decese inregistrate in pandemie, in raport cu anii precedenți, arata ca cele mai mari discrepanțe dintre cifrele oficiale și cele reale sunt inregistrate in Asia și Africa. Modelul mai spune ca, așa cum s-a…

- India a raportat o noua creștere record a cazurilor zilnice de Covid-19 vineri, in mijlocul unui al doilea val mortal al epidemiei, care a paralizat sistemul de ingrijire a sanatații, relateaza CNBC. Datele Ministerului Sanatații indica 386.452 de cazuri in 24 de ore, cea mai mare creștere…

- Conform Radio Chișinau , in spitalele din Republica Moldova sunt internați 3931 pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 322 in stare extrem de grava (55 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistata). In tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID-19 se afla…

- Economia americana a creat in martie cel mai mare numar de locuri de munca din ultimele 7 luni, pe masura ce americanii au inceput sa se vaccineze, iar guvernul a acordat noi ajutoare pentru a compensa impactul pandemiei de Covid-19. Aceasta evolutie ar putea marca inceputul celei mai bune performante…

- Campania accelerata de vaccinare, dorita de Joe Biden, începe sa dea roade economiei: redresarea are loc datorita reducerii restricțiilor, iar crearea de locuri de munca a înflorit în martie, aducând un suflu de viața economiei, potrivit președintelui american, citat de AFP.Numarul…

- Intr-un dialog cu directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, Yellen a spus ca este esential sa fie prevenit riscul ca pandemia sa laseurme permanente, reducand perspectivele femeilor pe piata muncii si in economie. Ea a mentionat ca inainte de pandemie participarea femeilor la forta de munca…