Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul guvernamental a scazut in 2022 comparativ cu 2021 atat in Uniunea Europeana, cat si in zona euro, arata datele preliminare pentru anul 2022 publicate vineri de Eurostat. Romania se numara printre tarile membre cu cele mai mari deficite guvernamentale.

- Deficitul guvernamental a scazut in 2022 comparativ cu 2021 atat in Uniunea Europeana, cat si in zona euro, arata datele preliminare pentru anul 2022 publicate vineri de Eurostat. Romania se numara printre tarile membre cu cele mai mari deficite guvernamentale.

- Salariul mediu orar in anul 2022 este estimat la 22,9 euro in Uniunea Europeana si la 25,5 euro in zona euro, ceea ce inseamna ca, fata de 2021, a crescut cu 4,4% in UE si cu 4% in zona euro, arata datele publicate joi de Eurostat.

- Salariul minim european trebuie implementat si in Romania pana in 2024, iar salariatii romani vor avea doar de castigat. Consiliul Economic Social (CES) recomanda Guvernului sa inceapa discutiile si sa negocieze cu partenerii sociali implementarea directivei europene privind salariile minime adecvate…

- In perioada 1990 – 2020, economia Romaniei a consemnat cea mai mare reducere procentuala a emisiilor de gaze de sera din Uniunea Europeana, cu excepția Suediei.Și in privința emisiilor reduse de gaze de sera/cap de locuitor Romania se afla pe locul doi in UE, dupa Suedia, mult sub media europeana.Tendința…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2022 la 3,2% din PIB in Uniunea Europeana, iar Romania si Ungaria sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2022 la 3,3% din PIB in zona euro si la 3,2% din PIB in Uniunea Europeana, iar Romania si Ungaria sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica, Eurostat.…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2022 la 3,3% din PIB in zona euro si la 3,2% din PIB in Uniunea Europeana, iar Romania si Ungaria sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica, Eurostat.