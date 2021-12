Deficitul global de asistente medicale este în creştere, în timp ce pandemia de Covid-19 intră în al treilea an Multe asistente sunt epuizate de pandemia de COVID-19, iar ratele ”intentiei de a pleca” s-au dublat intr-un an la 20-30%, a declarat Howard Catton, CEO al grupului din Geneva, care reprezinta 27 de milioane de asistente din 130 de asociatii nationale. ”Cred ca suntem intr-un punct de cotitura… daca acele cifre continua tendinta pe care o vedem, ar putea fi un exod de oameni. Cred ca guvernele trebuie sa se gandeasca la un pachet de masuri de sustinere a vietii pe care trebuie sa creeze impreuna pentru a investi anul viitor in asistentele lor si in lucratorii lor din domeniul sanatatii”, a spus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea obligatorie impotriva Covid-19 trebuie sa fie "o solutie de ultima instanta", a declarat marti seful pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), in conditiile in care tot mai multe tari din Europa, intre care si Germania, discuta daca sa ia o astfel de masura, dupa ce Austria…

- Varianta Delta a COVID, mult mai contagioasa, a scazut la 40% eficienta vaccinurilor impotriva transmiterii virusului, a avertizat miercuri directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza AFP, citata de News.ro . Inainte de aparitia acestei tulpini, in India, in urma cu mai puțin de un…

- Directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, a avertizat marti ca Europa se va confrunta cu „o iarna grea” ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19 si a reiterat ca aceasta regiune a devenit „epicentrul” pandemiei de coronavirus, relateaza EFE.…

- Deși unele zone ale lumii se confrunta inca cu un val agresiv al infecțiilor cu COVID, cercetatorii estimeaza ca in 2022 vom asista la inceputul sfarșitului pandemiei. Primele țari care vor ieși din criza sanitara sunt cele cu rate ridicate de vaccinare, dar și cu un procent mare din populație care…

- Cererea se bazeaza pe datele dintr-un studiu in faza avansata care a implicat 15.000 de voluntari din Marea Britanie, potrivit carora vaccinul experimental a avut o eficacitate de 96,4% impotriva tulpinii originale de coronavirus. Solicitarea include, de asemenea, date dintr-un studiu in faza avansata…

- Cazurile de COVID-19 la nivel global în perioada 20 - 26 septembrie s-au cifrat la 3,3 milioane, reprezentând o scadere cu 10 % fata de saptamâna precedenta, potrivit raportului epidemiologic publicat periodic de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza miercuri EFE, preluata…

- Novavax si partenerul sau Serum Institute of India au solicitat Organizatiei Mondiale a Sanatatii o autorizatie pentru utilizarea in regim de urgenta a vaccinului Novavax anti-Covid-19, care ar crea conditiile pentru livrarea acestuia in multe state sarace, a anuntat joi compania americana, potrivit…

- Compania americana Novavax si partenerul sau Serum Institute of India au motivat in solicitarea catre Organizatiei Mondiale a Sanatatii ca autorizatia pentru utilizarea in regim de urgenta a vaccinului Novavax anti-COVID ar crea conditiile pentru livrarea acestuia in multe state sarace, informeaza News.ro…