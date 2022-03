Stiri pe aceeasi tema

- Criza forței de munca cu care se confrunta turismul romanesc a fost tema intrunirii interministeriale desfașurata marți, 29 martie a.c., prezidata de ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu. In vederea indentificarii de soluții, au fost prezenți la discuții Aurelian Paduraru,…

- Demiteri in Guvernul Romaniei. Premierul Nicolae Ciuca a demis, joi seara, mai mulți oficiali din Guvern care fusesera numiți de fostul prim-ministru, Florin Cițu. ​Ion Vasile, președinte, cu rang de secretar de stat, al Administrației Naționale a Rezervelor Statului, și Gabriel Marius Mureșan, secretar…

- Investigație in industria de automotive. Suspiciuni de cartel pe forța de munca și nivelul salariilor Consiliul Concurentei a declansat, in premiera, o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii pe piata fortei de munca specializata din domeniul productiei de autovehicule…

- Locuri de munca in Romania: Inca 100.000 de lucratori straini vor fi admiși pe piata fortei de munca in 2022. Deficitul de forța de munca este in continua creștere Locuri de munca in Romania: Inca 100.000 de lucratori straini vor fi admiși pe piata fortei de munca in 2022. Deficitul de forța de munca…

- Eforturile Germaniei de a atrage lucratori calificati din strainatate nu tin pasul cu cererea de forta de munca a economiei germane, releva date publicate joi de agentia federala de ocupare a fortei de munca, relateaza agentia DPA. Serviciile de plasament ale acestei agentii au ajutat anul…

- Clientii ar putea plati mai mult pentru o masa la restaurant sau pentru abonamente la salile de fitness și piscine. Patronii din industria ospitalitatii anunta ca vor sa majoreze tarifele din cauza cheltuielilor mai mari cu utilitatile și cu forta de munca.

- Germania va avea nevoie de un numar mai mare de imigranți pentru a evita deficitul de forța de munca. In același timp, cea mai mare economie europeana se confrunta cu o criza demografica. Institutul Economic German estimeaza ca forța de munca va scadea cu peste 300.000 de persoane in acest an. Acest…

- Germania va avea nevoie de un numar mai mare de imigranți pentru a preveni ca deficitul grav de forța de munca sa submineze productivitatea și sa puna in pericol o tranziție energetica reușita, a declarat ministrul german al economiei, in contextul in care cea mai mare economie a Europei se confrunta…