Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt 'foarte ingrijorate' din cauza variantei Delta si a altor variante ale coronavirusului care ar putea 'ameninta' redresarea economica mondiala, a declarat duminica, la Venetia, secretarul Trezoreriei americane, Janet Yellen, transmite AFP. 'Suntem…

- Comunicat: Vicepreședintele ALDE, Avram Gal, in vizita oficiala in Italia: „Partenerii noștri europeni au inceput sa ințeleaga ca a trata Romania doar ca pe o pepiniera de forța de munca

- Viktor Orban, premierul Ungariei, a dat o interpretare proiectului demarat de liderii Uniunii Europene pentru redresarea economica. Fondurile pe care le vor primi țarile de pluton din UE reprezinta, de fapt, banii pe care companiile din vest le-au scos de-a lungul timpului de aici. Viktor Orban, discurs…

- Deficitul de aprovizionare cu semiconductori in sectorul manufacturier complica revenirea economica a Germaniei din criza coronavirusului, a declarat luni cancelarul Angela Merkel, informeaza Reuters.

- Teme precum bunastarea si protectia sociala, ocuparea si locurile de munca, competente, educatie si inovare vor fi abordate la o masa rotunda organizata vineri, la Bucuresti. "O masa rotunda dedicata acestor obiective stabilite la Summitul de la Porto, organizat de Consiliul Uniunii Europene…

- Bancile americane vor pierde 200.000 de locuri de munca, sau 10% din angajați, in urmatorul deceniu, in incercarea de a crește profitabilitatea și a face fața schimbarii comportamentului clienților,...

- Industria de morarit si panificatie se confrunta cu un deficit al fortei de munca de peste 10%, in conditiile in care in acest domeniu lucreaza in jur de 60.000 de oameni, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN, Aurel Popescu, informeaza…

