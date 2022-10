Stiri pe aceeasi tema

- ”In luna august 2022, exporturile FOB au insumat 7,618 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 10,841 miliarde euro, rezultand un deficit de 3,222 miliarde euro. Fata de luna august 2021, exporturile din luna august 2022 au crescut cu 34,3%, iar importurile au crescut cu 46,5%. In perioada…

- ”In luna august 2022, exporturile FOB au insumat 7,618 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 10,841 miliarde euro, rezultand un deficit de 3,222 miliarde euro. Fata de luna august 2021, exporturile din luna august 2022 au crescut cu 34,3%, iar importurile au crescut cu 46,5%. In perioada 1.I-31.VIII…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele opt luni ale acestui an a crescut cu 7,381 miliarde euro, la 22 miliarde de euro, in conditiile in care exporturile au urcat cu 25,1-, iar importurile s-au majorat cu 31-, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate luni. Conform…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 32,98 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 39,36 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- Deficitul de cont curent s-a majorat in primele sapte luni cu 63%, la 14,9 miliarde euro, dupa ce schimburile internationale de bunuri au ajuns la un deficit de aproape 18 miliarde euro.Deficitul de cont curent s-a majorat in primele sapte luni la 14,9 miliarde euro, fata de 9,1 miliarde euro in…

- Analistul economic Nicolae Taranu spune ca in curand ne vom lovi de o criza care vine cu o problema care nu a fost luata prea in serios in ultima perioada: deficitul de cont curent.Intr-o perioada in care toata lumea vorbeste despre criza economica, inflatie, somaj, pensii, preturi mari la…

- Deficitul de cont curent a crescut cu peste 70%, ajungand la 12,298 miliarde de euro in prima jumatate a anului, de la 7,203 miliarde de euro in aceeași perioada din 2021, a anului trecut, arata datele BNR.

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 1,71% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele sase luni ale acestui an, de la 1,57% din PIB in perioada ianuarie-mai 2022, potrivit datelor Ministerului Finantelor (MF).Deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 1,15 puncte procentuale in primul…