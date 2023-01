Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in perioada ianuarie – noiembrie 2022, un deficit de 25,340 miliarde de euro, in crestere cu 61,7%, comparativ cu 15,666 miliarde euro in perioada ianuarie – noiembrie 2021, a anunțat Banca Nationala a Romaniei (BNR). In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 8,595 miliarde euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 2,415 miliarde euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un deficit mai mare cu 4,252 miliarde euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat un excedent mai mare cu…