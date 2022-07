Stiri pe aceeasi tema

- Consumul final de energie electrica in primele cinci luni ale anului in curs a fost de 22,231 miliarde de kWh, cu 4,1% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Consumul final de energie electrica in economie a scazut…

- ”In perioada ianuarie – mai 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,668 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 96,257 miliarde euro la 31 mai 2022 (70,1% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,9% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt a…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 1,57% din Produsul Intern Brut dupa primele cinci luni ale acestui an, de la 1,23% din PIB in perioada ianuarie-aprilie, potrivit datelor Ministerului Finantelor. Soldul negativ este insa in scadere cu aproximativ 0,65 puncte procentuale fata de cifrele…

- Investitiile straine directe au crescut cu 34% in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise miercuri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- ”In perioada ianuarie – aprilie 2022, datoria externa totala a scazut cu 66 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 94,399 miliarde euro la 30 aprilie 2022 (70,2% din totalul datoriei externe), in scadere cu 2,8% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele trei luni cu 721 milioane euro, la 135,33 miliarde euro, de la 134,61 miliarde euro, la finalul lunii decembrie 2021, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citata de News.ro . ”In perioada ianuarie – martie 2022, datoria…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna mai 2022, imprumuturi de la bancile comerciale de 2,4 miliarde de lei, din care 200 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 2,2 miliarde de lei prin opt emisiuni de obligatiuni de stat. La acestea se poate adauga…