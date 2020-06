Deficitul de cont curent a scăzut cu 21%, în primele patru luni din 2020 Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 1,782 miliarde de euro, in primele patru luni din 2020, in scadere cu 21,08% comparativ cu cel din perioada similara din 2019, de 2,258 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni AGERPRES. In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 880 milioane euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 465 milioane euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un excedent mai mare cu 427 milioane euro, iar balanta veniturilor secundare a inregistrat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

