Stiri pe aceeasi tema

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in perioada ianuarie - septembrie 2022, un deficit de 20,181 miliarde euro, comparativ cu 12,640 miliarde euro in perioada ianuarie - septembrie 2021, informeaza Banca Nationala a Romaniei printr-un comunicat. Fii la curent cu cele mai noi…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele noua luni ale acestui an a crescut cu 8,313 miliarde euro, la 25,063 miliarde de euro, in conditiile in care exporturile au urcat cu 26,2%, iar importurile s-au majorat cu 31,7%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri,…

- Romania a exportat, in primele sapte luni ale acestui an, cereale si preparate pe baza de cereale in suma de aproape 3,126 miliarde euro, in crestere cu 74,8% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari exporturi au fost…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,04% din PIB dupa primele noua luni din 2022, de la 2,4% in primele opt luni ale anului, conform datelor publicate marti de Ministerul Finantelor. Comparativ cu perioada similara din 2021, cand s-a situat la 3,75% din PIB, deficitul bugetar a scazut…

- In perioada ianuarie - august 2022 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 16,986 miliarde euro, comparativ cu 10,742 miliarde euro in perioada ianuarie - august 2021, anunța BNR.

- Executia bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 32,98 miliarde lei, in scadere fata de deficitul de 39,36 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021, scazand de la 3,33% din PIB la 2,40% din PIB, a informat Ministerul Finantelor,…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 32,98 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 39,36 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- Deficitul de cont curent s-a majorat in primele sapte luni cu 63%, la 14,9 miliarde euro, dupa ce schimburile internationale de bunuri au ajuns la un deficit de aproape 18 miliarde euro.Deficitul de cont curent s-a majorat in primele sapte luni la 14,9 miliarde euro, fata de 9,1 miliarde euro in…