- Farmaciile din Marea Britanie au transmis luni ca se confrunta cu întârzieri în livrarile de medicamente în unele zone si au facut apel la guvern sa asigure un plan de urgenta rapid pentru a preveni viitoare probleme în furnizarea de medicamente.„Farmacistii…

- Secretarul de stat insarcinat cu Brexitul David Frost a laudat, intr-un duscurs pe care l-a sustinut la Congresul Partidului Conservator al premierului Boris Johnson, ”renasterea britanica” lansata prin Brexit, in urma unui ”lung cosmar al apartenentei la UE”, in contextul in care Regatul Unit se confrunta…

- Criza combustibilului declanșata in Marea Britanie, dar și efectele pandemiei Covid-19 asupra economiei țarii au ridicat numeroase semen de intrebare și au adus incertitudine in randul populației. Tensiunile au crescut considerabil, iar Guvernul incearca sa aduca liniștea. Marea Britanie trece printr-o…

- Funcționarea multor benzinarii și supermarketuri este grav intrerupta din cauza lipsei de șoferi de camioane care sa livreze produsele. Guvernul lui Boris Johnson a anunțat sambata mai multe masuri, inclusiv eliberarea a peste 10.000 de vize provizorii. Un deficit de șoferi de camioane provoaca haos…

- M&S a declarat joi ca cele noua magazine frantuzesti ale sale ramase, gestionate de Lagardere Travel Retail, isi vor continua activitatea si ca cele doua companii lucreaza la un viitor model de afaceri durabil. Presedintele Archie Norman s-a plans luni de zile ca M&S se lupta sa introduca marfuri in…

- Companiile britanice au fost afectate de cateva luni de problemele de aprovizionare, o consecința a pandemiei Covid-19 și a Brexitului. Guvernul a anunțat vineri, 10 septembrie, accelerarea instruirii șoferilor de camioane grele in incercarea de a pune capat acestui neajuns. Companiile britanice au…

- Problema principala este distributia marfii in urma reducerii drastice a numarului soferilor de camioane, dupa ce multi muncitori din tarile europene nu s-au mai intors in tara, pe fondul pandemiei si al Brexitului, conform presei internaționale.Reprezentanții unui lant de supermarketuri spun ca unele…

