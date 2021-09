Stiri pe aceeasi tema

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele șapte luni ale anului in curs un deficit de 9,057 miliarde de euro, in crestere cu 69,29% fata de cel raportat in perioada ianuarie – iulie 2020, de 5,350 miliarde de euro, conform datelor Bancii Naționale a Romaniei (BNR). In structura acestuia,…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele sapte luni s-a adancit la 12,864 miliarde de euro, mai mare cu 2,858 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date joi publicitatii. Astfel,…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 7,040 miliarde de euro, in primele sase luni din 2021, in crestere cu 73,44% comparativ cu cel din perioada similara din 2020, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, vineri, AGERPRES. In structura,…

- Transportatorul national de energie electrica, Transelectrica, a inregistrat, in prima parte a anului, un profit net de 104 milioane lei, in scadere cu 10% fata de perioada similara a anului 2020. De asemenea, veniturile operationale au urcat cu 30%, la 1,42 miliarde lei. „Veniturile totale operationale realizate…

- Deficitul contului curent al balantei de plati a crescut cu 2,74 miliarde de euro in primele cinci luni ale acestui an, la 5,947 miliarde de euro, de la 3,207 miliarde de euro in perioada ianuarie – mai 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei transmise ieri AGERPRES. „In perioada ianuarie…

- Romania a inregistrat un deficit comercial de peste 8,836 miliarde de euro, in primele cinci luni ale acestui an, in crestere cu 1,477 miliarde de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2020, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Statistica…

