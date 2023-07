Deficitul comercial s-a redus cu aproape 15% în România Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) s-a redus cu 13,4% in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 11,06 miliarde de euro, transmite Institutul National de Statistica. Exporturile FOB au insumat 39,68 miliarde de euro, in urcare cu 7,5%, iar importurile CIF au insumat 50,74 miliarde de euro, in crestere cu 2,1% fata de perioada ianuarie – mai a anului 2022. In luna mai 2023, exporturile FOB au insumat 8,64 miliarde de euro, iar importurile CIF au insumat 10,81 miliarde de euro, rezultand un deficit de 2,18 miliarde de euro. Fata de luna mai 2022,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

