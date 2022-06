Stiri pe aceeasi tema

- Prognoze sumbre din partea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare. Ministrul Viorel Gherciu spune ca scumpirile la produsele agroalimentare ar putea continua. Potrivit oficialului, o mare parte din pretul produselor alimentare o constituie valoarea resurselor energetice si cea a fertilizantilor,…

- Consumatorii au la dispozitie o aplicatie prin intermediul careia pot afla, in timp real, informatii despre produsele pe care vor sa le achizitioneze, precum si cele mai noi alerte din domeniul agroalimentar si non-alimentar, informeaza organizatia InfoCons, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES.…

- Cu toții cumparam alimente de care nu avem nevoie pe moment, insa le punem in dulap in caz de rezerva. Cateodata uitam de ele, insa majoritatea nu trebuie sa le pastram pentru foarte mult timp. Ce produse nu trebuie sa ții mult in dulap Unele lucruri pe care le-am depozitat pot dura mult, precum conserve,…

- Misiunea postului: – incaseaza contravaloarea produselor vandute si asigura prezentarea si aranjarea marfii conform procedurilor. Principalele atributii:– scaneaza produsele cumparate de clienti si incaseaza contravaloarea lor, in bani sau bonuri valorice– completeaza in permanenta rafturile cu marfa–…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, va participa luni, 21 martie 2022, la reuniunea ministrilor de externe din statele membre ale UE Consiliul Afaceri Externe CAE, care se va desfasura la Bruxelles, anunta Ministerul Afacerilor Externe MAE Principalele subiecte de pe agenda sunt cele mai recente…

- In timp ce piețele privesc cum prețul graului atinge cel mai ridicat nivel din istorie, conflictul din Ucraina creaza ingrijorari legate de disponibilitatea cerealelor. Porumbul, semințele și uleiul de floarea-soarelui creaza cea mai mare ingrijorare in Europa acum. Iar creșterea prețului la ingrașaminte…

- Guvernul a adoptat sambata o hotarare privind acordarea de gratuitati si facilitati pentru transportul cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, potrivit unui anunț al lui Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al executivului.…

- Deficitul comercial al SUA a ajuns la un nivel record in ianuarie, in urma majorarii importurilor de alimente, bunuri de consum si de capital, transmite marti Reuters.