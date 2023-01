Deficitul comercial al Turciei a crescut în 2022 cu 138,4% faţă de anul precedent Exporturile au avansat anul trecut cu 12,9%, pana la 254,2 miliarde de dolari,in timp ce importurile au crescut cu 34,3%, pana la 364,4 miliarde de dolari. In decembrie, deficitul comercial s-a marit cu 52% fata de anul anterior, pana la 10,381 miliarde dolari. Exporturile au crescut luna trecuta cu 3,1%, pana la 22,92 miliarde dolari, iar importurile cu 14,6%, pana la 33,30 miliarde dolari. The post Deficitul comercial al Turciei a crescut in 2022 cu 138,4% fata de anul precedent first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

