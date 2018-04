Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in februarie cu 7,6% fata de luna februarie a anului trecut, pana la 5,46 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). In luna…

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu 31,6% in primele doua luni, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 1,657 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS). "In perioada ianuarie-februarie 2018, exporturile au crescut cu 11,6%,…

- In luna februarie 2017, deficitul comercial a fost de 651,6 milioane euro. In ianuarie 2018, deficitul comercial a crescut cu 28,1% fata de ianuarie 2017, la 775 milioane euro. In primele doua luni din 2018, exporturile au insumat 10,88 miliarde euro, iar importurile au insumat 12,54…

- In perioada 1.I-28.II 2018, exporturile au crescut cu 11,6%, iar importurile cu 13,9%, comparativ cu perioada 1.I-28.II 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-28.II 2018 exporturile FOB au insumat 10880,5 milioane euro, iar importurile CIF…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat la 775 milioane de euro in luna ianuarie 2018, mai mare cu 169,8 milioane de euro decat cel inregistrat in ianuarie 2017, in conditiile in care exporturile au crescut cu 15,9% iar importurile cu 17,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu aproape 30%, anul trecut, la peste 12,95 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS). “În anul 2017, exporturile şi importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016.…

- In anul 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016. Exporturile FOB au insumat 62,641 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 75,596 miliarde euro. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in anul 2017 a fost de 12,955 miliarde euro, mai…

- Decalajul dintre importuri si exporturi - deficitul balantei comerciale - in anul 2017 a fost de 12,95 miliarde de euro, mai mare cu 2,98 miliarde de euro decat cel inregistrat in anul 2016, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In anul 2017, exporturile…