- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 18,4% in primele 10 luni, la 14,02 miliarde de euro, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). In primele 10 luni din 2018, deficitul comercial a fost de 11,84 miliarde euro, potrivit datelor INS. In primele…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a ajuns la 12,045 miliarde de euro in primele noua luni din acest an, fiind mai mare cu 2,089 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada ianuarie - septembrie 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni.Citește și: Au…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a ajuns la 12,045 miliarde de euro in primele noua luni din acest an, fiind mai mare cu 2,089 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada ianuarie - septembrie 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni.Conform…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 20,8% in primele opt luni, la 10,85 miliarde de euro, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). In primele opt luni din 2018, deficitul comercial a fost de 8,98 miliarde euro, potrivit datelor INS. In primele…

- In perioada 1 ianuarie - 31 august 2019, exporturile FOB au insumat 45,749 miliarde de euro, iar importurile CIF au insumat 56,599 miliarde de euro. Conform INS, in perioada mentionata, exporturile au crescut cu 1,7%, iar importurile cu 4,8%, comparativ cu perioada similara din 2018. In luna…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat la 10,850 miliarde de euro in primele opt luni din acest an, mai mare cu 1,867 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada ianuarie - august 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi, potrivit Agerpres.In…

- Deficitul din comerțul exterior al României a depașit 10 miliarde de euro dupa primele 8 luni din acest an (am exportat în valoare de 45,74 miliarde de euro și am importat de 56,59 miliarde euro), potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistica. Luna august a fost…

- Deficitul comercial al României este de 9,5 miliarde de euro dupa doar 7 luni, nivel atins anul trecut abia în noiembrie, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistica. Exporturile românești au fost de puțin peste 40,7 miliarde de euro în vreme ce importurile…