Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele noua luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 998,5 de milioane de euro, pana la valoarea de 13,058 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.

- Piata auto din Romania a inregistrat o crestere de 79,9% in septembrie, fiind inmatriculate 10.878 autoturisme, fata de 6.046 vehicule in perioada similara din 2019, potrivit datelor publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Pentru perioada ianuarie-septembrie, s-a…

- Ministerul Finantelor nu are in vedere o majorare a taxelor nici in acest an si nici in anul urmator, pentru ca are deja solutii de finantare a cheltuielilor care sunt necesare in aceasta perioada, a declarat joi Florin Citu, ministrul Finantelor Publice. “Nu crestem taxele. Am spus: nu vom creste taxele…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit la 11,9%, de la 12,3%, estimarile privind contractia Produsului Intern Brut (PIB) pe serie ajustata sezonier in trimestrul II din acest an, fata de primul trimestru din 2020, potrivit datelor provizorii publicate vineri de INS. Datele provizorii publicate…

- Un proiect de lege depus de cinci parlamentari PSD, in frunte cu președintele Marcel Ciolacu, prevede acordarea cadrelor didactice un stimulent de risc de 2.000 de lei lunar pe durata starii de alerta și a starii de urgența. Totodata, proiectul prevede ca personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic…

- 671 de romani vindecați de COVID-19 au donat plasma pentru tratarea pacienților infectați, in primele 4 luni de la debutul colectarii de plasma convalescenta in Romania, arata datele Institutului Național de Hematologie Transfuzionala, prezentate de Ministerul Sanatații. Procesul de colectare a plasmei…