Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele noua luni ale acestui an a crescut cu 8,313 miliarde euro, la 25,063 miliarde de euro, in conditiile in care exporturile au urcat cu 26,2%, iar importurile s-au majorat cu 31,7%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri,…

- Romania a exportat, in primele sapte luni ale acestui an, cereale si preparate pe baza de cereale in suma de aproape 3,126 miliarde euro, in crestere cu 74,8% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari exporturi au fost…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat vineri seara, la Realitatea Plus, ca nu exista ”niciun fel de probleme” pentru a asigura bugetul pentru cresterea pensiilor incepand din anul urmator, informeaza News.ro.Marius Budai a precizat ca majorarea bugetara va fi cel putin 10%, incepand cu 1 ianuarie,…

- ”Impactul bugetar este de 11 miliarde de lei. Cand am facut aceasta propunere, noi, PSD, am analizat-o foarte bine, am combinat si am modelat datele in asa fel incat sa putem sa ne asiguram ca avem spatiu bugetar. Cifrele pe care le-am folosit le poate modela si folosi oricine, sunt pe site-ul Comisiei…

- Exporturile Romaniei au crescut cu 25,1%, la 60,291 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 31%, la 82,292 miliarde euro in primele opt luni ale anului, fata de perioada similara a anului trecut, deficitul balantei comerciale fiind de 22 miliarde euro, arata datele publicate luni de Institutul…

- Importurile Romaniei au crescut cu 31%, la 82,292 miliarde euro in primele opt luni ale anului, fata de perioada similara a anului trecut, deficitul balantei comerciale fiind de 22 miliarde euro, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). ”In luna august 2022, exporturile…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele opt luni ale acestui an a crescut cu 7,381 miliarde euro, la 22 miliarde de euro, in conditiile in care exporturile au urcat cu 25,1-, iar importurile s-au majorat cu 31-, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate luni. Conform…

- Turismul de masa, afectat de scumpirea energiei Dragos Anastasiu. Foto. Arhiva/ Luciana Gingarasu Turismul de masa va fi afectat pe fondul exploziei preturilor la gaze si energie. Oamenii vor încerca sa cheltuie mai putin, dar nu vor renunta la turism de tot', a declarat…