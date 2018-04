Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pare sa fi scapat cheltuielile de sub control. Deficitul bugetar a ajuns la 0,6% din PIB în primele doua luni ale anului, nivel record în ultimii 8 ani. Este, de fapt, nota de plata venita dinspre majorarile salariale facute fara studii de impact.

- In luna ianuarie 2018, exporturile si importurile au crescut cu 15,9%, respectiv cu 17,3%, comparativ cu luna ianuarie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. In luna ianuarie 2018 exporturile FOB au insumat 5422,9 milioane euro, iar importurile CIF au insumat…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat la 775 milioane de euro in luna ianuarie 2018, mai mare cu 169,8 milioane de euro decat cel inregistrat in ianuarie 2017, in conditiile in care exporturile au crescut cu 15,9% iar importurile cu 17,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Una dintre cele mai bune vesti din economie este acea ca investitiile (formarea bruta de capital fix) au crescut in T3 2017 pentru al patrulea trimestru consecutiv, ceea ce ar putea insemna inceputul unei schimbari de paradigma in care motorul principal al economiei devin investitiile si nu consumul.…

- Romania a are un deficit bugetar, pe ESA (standardul european de contabilitate, care include, pe langa deficitul cash, si angajamentele de plata), de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate în principal întreprinderilor a crescut cu 13,1%, în primele 11 luni ale anului trecut comparativ cu perioada similara din 2016, se arata într-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, marti, AGERPRES.…

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in noiembrie la 5,5 miliarde de euro, consemand un plus de 96% fata de ianuarie – noiembrie 2016 (2,8 miliarde de euro). In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,3 mld. euro,…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in primele 11 luni din 2017 comparativ cu perioada similara a anului 2016, atat ca serie bruta cu 11,5% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 12,3%, potrivit datelor Institutului…