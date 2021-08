Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului in curs s-a incheiat cu un deficit de 33,97 miliarde de lei (2,89% din PIB), in scadere fata de deficitul de 49,68 miliarde de lei (4,71% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, a anuntat luni Ministerul Finantelor.…

- Veniturile bugetului general consolidat se vor majora, pe sold, cu suma de 15,523 miliarde lei, cheltuielile cu 18,747 miliarde lei, in timp ce deficitul bugetului general consolidat in termeni cash va creste cu suma de 3,224 miliarde lei, conform proiectului de Ordonanta cu privire la rectificarea…

- UPDATE – Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de OUG, executia bugetara pe primele sase luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 33,81 miliarde lei, respectiv 2,96% din PIB, in scadere fata de deficitul de 45,17 miliarde lei, respectiv 4,28% din PIB, inregistrat la aceeasi perioada…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 2,96% din Produsul Intern Brut dupa prima jumatate a acestui an, de la 2,29% din PIB la finalul lunii mai, insa fata de perioada corespunzatoare din anul precedent soldul negativ este in scadere, potrivit datelor publicate marti de Ministerul Finantelor.

