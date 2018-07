Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 8,14 miliarde lei, respectiv 0,88% din PIB in primele cinci luni din 2018, de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada din 2017, cand deficitul a fost de 2,2 miliarde lei, respectiv 0,27% din PIB, conform datelor operative ale Ministerului…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele cinci luni cu un deficit de 8,14 miliarde lei, 0,88% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate…

- Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 110,9 miliarde lei, reprezentand 11,9% din PIB, au fost cu 12,7% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent. S-au inregistrat cresteri comparativ cu perioada similara din 2017 in cazul incasarilor din contributiile…

- In primele cinci luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 2,2 miliarde lei, respectiv 0,27% din PIB. In ianuarie-mai 2018, veniturile bugetului general consolidat, de 110,9 miliarde lei, reprezentand 11,9% din PIB, sunt cu 12,7% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele patru luni cu un deficit de 6,05 miliarde lei, 0,65% din Produsul Intern Brut (PIB), fata de un excedent de 1,4 miliarde lei in ianuarie-aprilie 2017, arata datele publicate vineri…

- Executia bugetului general consolidat pe primul trimestru al anului 2018 s-a incheiat cu un deficit – cheltuieli mai mari decat veniturile - de 4,46 miliarde de lei, respectiv 0,48% din PIB, arata datele comunicate vineri de Minsterul Finantelor Publice (MFP). Deficitul este sub nivelul…

- In primele trei luni din 2017, excedentul bugetar a fost de 1,5 miliarde lei, respectiv 0,19% din PIB. In ianuarie-martie 2018, veniturile bugetului general consolidat, in suma de 66,4 miliarde lei, reprezentand 7,2% din PIB, sunt cu 11,5% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada…