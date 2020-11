Deficitul bugetar va urca la 9,1% din PIB la rectificare

Stiri pe aceeasi tema

- Cițu: Deficitul bugetar urca la 9,1% din PIB la rectificarea bugetara. Contractia economica estimata este de 4,2% Deficitul bugetar va urca la 9,1% din Produsul Intern Brut la rectificarea bugetara care va fi adoptata in perioada urmatoare, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "Ministerul Finanţelor…

- Deficitul bugetar pe primele noua luni din 2020 este de 67,27 miliarde de lei, sau 6,36% din Produsul Intern Brut (PIB), a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Potrivit acestuia, țara noastra...

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale acestui an a inregistrat un deficit de peste 6% din Produsul Intern Brut, mare parte din acesta fiind determinat de masurile de combatere a crizei sanitare, afirma ministrul finante publice, Florin Citu. Florin Citu: Jumatate, 3,51% din…

- ”Ma uit in fiecare luna la executia bugetara si, asa cum arata lucrurile acum, va mai fi nevoie de o rectificare bugetara pana la finalul anului”, a declarat miercuri ministrul de Finante, Florin Citu, intr-o conferinta de presa. In ceea ce priveste bugetul pentru 2021, oficialul a spus ca va fi aprobat…

- „Domnule Ciolacu, Eu, Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, va invit in mod oficial pe dumneavoastra personal la Ministerul Finantelor Publice pentru o prezentare a situatiei financiare a Romaniei si starea economiei. Voi prezenta urmatoarele teme: Deficitul bugetului general consolidat. Executia…

- Diferența dintre cheltuielile statului roman și incasari s-a majorat in primele șapte luni ale acestui an, ajungand la aproape 50 de miliarde de lei, adica 4,7% din Produsul Intern Brut, scrie Agerpres.Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit…