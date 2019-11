Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban susține ca "este extrem de dificil" de facut rectificarea bugetara. Forma proiectul de OUG privind rectificarea ar urma sa fie definitivata pâna la finalul zilei de marți, urmând sa fie aprobata pâna la sfârșitul saptamânii, a declarat…

- Decizia de numire in funcție a fost publicata aseara in Monitorul Oficial, concomitent cu cea referitoare la demiterea lui Vasile Ciurchea. Incepand de aseara, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) are un nou președinte, in persoana medicului Adela Cojan, care l-a inlocuit pe Vasile Ciurchea.…

- Incepand cu 15 noiembrie, CNAS va relua tiparirea si distributia de carduri europene de sanatate, care vor fi eliberate la solicitarea asiguraților. Cardul acopera doar serviciile medicale obtinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate sociala din tara respectiva. Casa Nationala…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, astazi, raspunzand intrebarii unui jurnalist, ca Adriana Cotel va fi schimbata din funcția de manager al Institutului Clinic Fundeni. Cotel a fost numita manager la Fundeni de Sorina Pintea luni, in ultima zi de mandat a fostului ministru al Sanatații. Ludovic Orban…

- Cițu reclama dezastrul lasat de PSD: "Deficitul va fi pe creștere la 10 luni, situatia confirma cele mai mari temeri ale noastre." Isarescu: "Ne ingrijoreaza deteriorarea deficitului bugetar" Executia bugetara de pana acum este ingrijoratoare, la 10 luni vom avea tot crestere pe…

- Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de luni un proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Spital regional de urgenta Craiova". Potrivit anexei actului normativ, costul total al investitiei se ridica la 2.850.508.000 de lei, din care 1.684.166.000…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, decizional, proiectul de lege prin care cei care benficiaza de asigurare de sanatate sa aiba acces la toate decontarile facute in numele lor de catre Casa Naționala de Asiguari de Sanatate pe anul precedent. Astfel, pacienții ar putea avea acces la lista cu deconturile…

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea stabilirii unor modalitati de comunicare, catre asigurati, a informatiilor privind deconturile efectuate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru…