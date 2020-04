Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei va scadea cu 1,9% in acest an, iar incasarile statului vor scadea cu 19,4 miliarde de lei pe sold, a declarat Florin Cițu, ministrul Finanțelor.Acesta a mai spus ca deficitul bugetar va crește la 6,7% din Produsul Intern Brut (PIB), iar deflatorul va fi de 4,1%, astfel ca va exista…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, prezinta rectificarea bugetara operata in contextul crizei cauzate de coronavirus.Coordonatele macro de la care pornim: Comisia de prognoza estimeaza o contractie de 1,9 din PIB.Deficitul bugetului este estimat la 72 miliarde lei, adica 6,7 din PIB.Estimari de la Comisia…

- ​​Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu prezinta prima rectificare bugetara din acest an, aceasta având loc mai devreme din cauza crizei cauzata de coronavirus.Principalele declarații:Deficit estimat de 6,7% din PIBCNSP estimeaza pentru 2020 o contracție de -1,9% din PIB.Deficitul…

- Cu cat va scadea economia Romaniei in 2020. Cițu: “Dupa o cadere brusca va veni si o revenire brusca”. Romanii așteapta o criza mai lunga de un an de zile Economia Romaniei va inregistra o revenire in forma de "V", scaderea din acest an urmand a fi compensata de o revenire in 2021,…

- ”Am prezentat in prima lectura prima rectificare bugetara. Majoritatea fondurilor se vor duce catre Ministerul Sanatații și Ministerul Muncii. Pentru Ministerul Sanatații vom suplimenta bugetul pentru plata concediilor medicale cu cel puțin un miliard de lei. In ceea ce privește șomajul tehnic și alte…

- "Acceptam Comisie de ancheta in Parlament. Mergem acolo toti cu cartile pe fata si venim cu toate documentele si notele prezentate in Guvern de Viorica Dancila si domnul ministru in care spuneau ca exista risc major de a depasi deficitul. Avem si documentele care arata ca s-au intalnit cu Banca Mondiala…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, ori a trimis echipa de control la companiile de stat și n-a gasit ce credea el, ori a exagerat acum circa doua-trei saptamâni. Un raport al instituției pe care o conduce arata o alta concluzie, puțin diferita decât cea sugerata de ministru.Spre…

- Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, a declarat joi ca au fost descoperite nereguli in cazurile a 17 plati facute prin Fondul de Dezvoltare si Investitii, in contextul in care, in aceeasi zi, Ion Ghizdeanu, fost presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, a fost pus sub…