- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 1,67% din PIB in primul trimestru din acest an, de peste trei ori mai mare decat cel raportat in aceeasi perioada a anului trecut, cand a fost doar 0,54% din PIB, arata datele Ministerului Finantelor Publice. Deficitul bugetar a crescut in martie cu aproape…

- Execuția bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 18,06 miliarde lei (1,67% din PIB), fața de un deficit de 5,477 miliarde lei in perioada similara din 2019 (0,52% din PIB), informeaza Ministerul Finanțelor.

- Deficitul bugetar a crescut la 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, in primele doua luni ale anului Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2020 s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, informeaza Ministerul Finantelor Publice. În…

- Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2020 s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, a transmis Ministerul Finantelor Publice. In perioada similara din 2019, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 5,2 miliarde…

- Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2020 s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, informeaza vineri Ministerul Finantelor Publice. In perioada similara din 2019, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat luna ianuarie cu un deficit de 460 milioane lei (95,7 milioane euro), 0,04% din Produsul Intern Brut (PIB), in principal din cauza majorarii rambursarilor de TVA cu 1 miliard de lei, arata…

- Deficitul bugetului general consolidat a fost de 0,04% din PIB, in ianuarie. In prima luna a anului trecut, Romania era pe excedent Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2020 s-a incheiat cu un deficit de 460 milioane lei (0,04% din PIB), conform datelor transmise marti de Ministerul…

- Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2020 s-a incheiat cu un deficit de 460.000 milioane lei (0,04% din PIB), conform datelor transmise marti de Ministerul Finantelor Publice. In ianuarie 2019, s-a inregistrat un excedent de 700 milioane de lei, respectiv 0,07% din PIB. "Comparativ…