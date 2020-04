Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 1,67% din PIB in primul trimestru din acest an, de peste trei ori mai mare decat cel raportat in aceeasi perioada a anului trecut, cand a fost doar 0,54% din PIB, arata datele Ministerului Finantelor Publice. Deficitul bugetar a crescut in martie cu aproape…

- Franta ar putea ajunge la un deficit bugetar de 3,9% din Produsul Intern Brut in cursul acestui an, din cauza impactului epidemiei de coronavirus, a transmis marti Guvernul de la Paris, anunța MEDIAFAX.Deficitul bugetar al Frantei ar putea ajunge anul acesta la nivelul de 3,9% din PIB, in…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat anul 2019 cu un deficit de 48,3 miliarde lei (10,18 miliarde euro), 4,6% din Produsul Intern Brut (PIB), peste tinta de 3% agreata cu Uniunea Europeana (UE), in conditiile in care cheltuielile…