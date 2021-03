Deficitul bugetului consolidat a urcat la 1,14% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele doua luni ale acestui an, de la 0,33% din PIB in ianuarie 2021 si 0,73% din PIB in aceeasi perioada a anului trecut. "Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 12,76 miliarde de lei (1,14% din PIB)", precizeaza Ministerul Finantelor Publice. La final de ianuarie, MFP anunta un deficit de 3,69 miliarde de lei (0,33% din PIB). Tinta de deficit bugetar pentru acest an este 7,16% din PIB, pe cash. AGERPRES/(AS autor: Andreea Marinescu, editor: Mariana…