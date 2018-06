Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele cinci luni cu un deficit de 8,14 miliarde lei, 0,88% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele cinci luni cu un deficit de 8,14 miliarde lei, 0,88% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate…

- Preturile cresc, absorbtia fondurilor europene este slaba, economia se supraincalzeste. Este avertismentul FMI pentru Romania, potrivit ultimului raport privind evolutiile din tara noastra. „Romania a inregistrat o crestere economica puternica in 2017, cu un nivel record al scaderii somajului si un…

- Ministerul Finantelor a raportat un deficit bugetar de 7,4 miliarde de lei in primele patru luni din 2018, fata de perioada similara a anului trecut, si de 6,05 miliarde de lei in perioada ianuarie – aprilie, raportat la un excedent bugetar de 1,35 miliarde de lei in orimele patru luni din 2017. Legat…

- Deficitul bugetar a urcat la 6 miliarde de lei, respectiv 0,65% din PIB, in primele patru luni ale anului 2018, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finante. Mai exact, bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 6,05 miliarde lei. In aceeasi perioada din 2017,exista un excedent bugetar…

- Executia bugetului general consolidat pe primele patru luni al anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 6,05 miliarde de lei, respectiv 0,65% din PIB, arata un comunicat transmis vineri de Ministerul Finantelor Publice (MFP). La trei luni, deficitul fusese de 4,45 miliarde de lei (0,48% din PIB).

- El arata ca in ultimii trei ani statul si-a triplat necesarul de finantare pentru cheltuieli curente. "Economia Romaniei traieste de pe o zi pe alta. Intr-un an de zile Liviu Dragnea a adus economia Romaniei la mana finantatorilor straini. Fara a se imprumuta lunar, economia Romaniei intra in colaps.…

- Executia bugetului general consolidat pe primul trimestru al anului 2018 s-a incheiat cu un deficit – cheltuieli mai mari decat veniturile - de 4,46 miliarde de lei, respectiv 0,48% din PIB, arata datele comunicate vineri de Minsterul Finantelor Publice (MFP). Deficitul este sub nivelul…