Deficitul bugetar pentru 2022 s-a situat la 5,68% din PIB

Executia bugetului general consolidat pe anul 2022 s-a incheiat cu un deficit de 81,01 miliarde de lei, respectiv 5,68% din Produsul Intern Brut (PIB), sub tinta de 5,74% din PIB stabilita la rectificarea din noiembrie 2022. Potrivit Ministerului Finantelor, exprimat ca procent din PIB, deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 1,05 puncte procentuale procentuale de la 6,73% din PIB in anul 2021 la 5,68% din PIB in anul 2022. Dupa primele 11 luni ale anului trecut, deficitul bugetar se situa la 4,2% din PIB. Romania se afla in procedura de „deficit excesiv”, la fel ca multe alte state ale…