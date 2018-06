Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele cinci luni cu un deficit de 8,14 miliarde lei, 0,88% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate…

- In primele cinci luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 2,2 miliarde lei, respectiv 0,27% din PIB. In ianuarie-mai 2018, veniturile bugetului general consolidat, de 110,9 miliarde lei, reprezentand 11,9% din PIB, sunt cu 12,7% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a…

- In perioada ianuarie-aprilie 2018, exporturile au insumat 22,2 miliarde de euro, iar importurile CIF au insumat 25,9 miliarde de euro, rezultand astfel un deficit comercial de 3,7 miliarde de euro, arata datele comunicate luni de Institutul Național de Statistica - INS, conform Mediafax.„In…

- Deficitul bugetar a urcat la 6 miliarde de lei, respectiv 0,65% din PIB, in primele patru luni ale anului 2018, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finante. Mai exact, bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 6,05 miliarde lei. In aceeasi perioada din 2017,exista un excedent bugetar…

- Deficitul este sub nivelul prognozat pentru perioada analizata, de 0,97- din PIB (8,96 miliarde de lei). Potrivit MFP, veniturile bugetului general consolidat, in suma de 66,4 miliarde de lei, reprezentand 7,2- din PIB, sunt cu 11,5- mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent.…

- Executia bugetului general consolidat pe primul trimestru al anului 2018 s-a incheiat cu un deficit – cheltuieli mai mari decat veniturile - de 4,46 miliarde de lei, respectiv 0,48% din PIB, arata datele comunicate vineri de Minsterul Finantelor Publice (MFP). Deficitul este sub nivelul…

- In primele trei luni din 2017, excedentul bugetar a fost de 1,5 miliarde lei, respectiv 0,19% din PIB. In ianuarie-martie 2018, veniturile bugetului general consolidat, in suma de 66,4 miliarde lei, reprezentand 7,2% din PIB, sunt cu 11,5% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada…

- In perioada similara a anului trecut, deficitul de cont curent s-a cifrat la 72 milioane de euro.Conform documentului, in structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 434 milioane euro, balanta serviciilor si balanta veniturilor secundare au inregistrat excedente mai…