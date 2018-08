Deficitul bugetar la 7 luni a fost de 11,9 miliarde de lei - 1,26% din PIB

Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat pe primele șapte luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 11,9 miliarde de lei, respectiv 1,26% din PIB, arata un comunicat transmis joi de Ministerul Finanțelor, conform Mediafax.Veniturile bugetului general consolidat,…

- Deficitul bugetar in creștere va obliga guvernul american sa imprumute 56 miliarde de euro mai mult decat se aștepta in acest trimestru. Curios, suma se apropie de ceea ce Rusia a vandut in titluri americane de trezorerie, in aprilie și mai. Citand cheltuielile in creștere și scaderea incasarilor fiscale,…

- Cheltuielile publice au explodat in luna iunie, astfel ca deficitul bugetar aproape s-a dublat intr-o singura luna, de la 8 miliarde de lei la 5 luni, la 15 miliarde de lei dupa prima jumatate a anului. Unde s-au dus banii? Pe salarii, pensii,...

- Executia bugetului general consolidat pe primele sase luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 14,97 miliarde lei, respectiv 1,61% din PIB, comparativ cu tinta de deficit programata pentru aceasta perioada de 2,21% din PIB, comunica Ministerul Finantelor.

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 8,14 miliarde lei, respectiv 0,88% din PIB in primele cinci luni din 2018, de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada din 2017, cand deficitul a fost de 2,2 miliarde lei, respectiv 0,27% din PIB, conform datelor operative ale Ministerului…

