Deficitul bugetar, în primele 10 luni, a depășit 4% din PIB. Datele, publicate de către Ministerul Finanțelor Deficitul bugetar, in primele 10 luni, a depașit 4% din PIB. Datele, publicate de catre Ministerul Finanțelor Deficitul bugetar, in primele 10 luni, a depașit 4% din PIB. Datele, publicate de catre Ministerul Finanțelor In primele zece luni ale anului 2021, execuția bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 47.98 de miliarde de lei, 4.03% din PIB, in scadere fața de deficitul de 74.04 miliarde de lei, 7.01% din PIB, inregistrat in aceeași perioada a anului 2020, arata Ministerul Finanțelor. In primele noua luni ale anului 2021, deficitul bugetar a fost de 44,29 miliarde lei (3,77%… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

