- Fiecare roman va avea o datorie cuprinsa intre 3.800 si 5.900 de lei la finalul acestui an. Suma datorata reprezinta deficitul bugetului de stat, care poate depasi 100 de miliarde de lei anul acesta, transmite Mediafax.Deficitul bugetar poate depasi 10% din PIB. Potrivit calculelor Consiliului…

- Bugetul general consolidat in primele trei luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 18,06 miliarde lei, ceea ce inseamna 1,67% din PIB, comparativ cu un deficit de 5,477 miliarde lei in perioada...

- Deficitul bugetar a crescut in martie cu aproape 10 miliarde de lei, ajungand la 1,67% din Produsul Intern Brut dupa primele trei luni ale anului, de la 0,73% din PIB la finalul lunii februarie, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice.

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 1,67% din PIB in primul trimestru din acest an, de peste trei ori mai mare decat cel raportat in aceeasi perioada a anului trecut, cand a fost doar 0,54% din PIB, arata datele Ministerului Finantelor Publice. Deficitul bugetar a crescut in martie cu aproape…

- In perioada similara din 2019, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 5,2 miliarde de lei, respectiv 0,51- din PIB. "Comparativ cu deficitul inregistrat in perioada similara a anului trecut, deficitul pe primele doua luni ale anului 2020 este explicat in principal de majorarea…

- Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2020 s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, informeaza vineri Ministerul Finantelor Publice. In perioada similara din 2019, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit…