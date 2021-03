Deficitul bugetar din primele două luni a urcat la 1,14% din PIB Deficitul bugetului consolidat a urcat la 1,14% din Produsul Intern Brut dupa primele doua luni ale acestui an, de la 0,33% din PIB in ianuarie 2021 si 0,73% din PIB in aceeasi perioada a anului trecut. “Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 12,76 miliarde de lei (1,14% din PIB). Sume in valoare de 4,18 miliarde de lei (0,37% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin rambursari de TVA, investitii si cheltuieli exceptionale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19. Astfel, in perioada ianuarie-februarie 2021,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

