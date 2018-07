Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele sase luni cu un deficit de 14,97 miliarde lei, de peste doua ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate joi pe site-ul Ministerului Finantelor.…

- Ministerul de Finante confirma informatiile facute publice joi de CEEMarketWatch: deficitul bugetar s-a dublat si a ajuns la 1,61% din PIB. Adica 14,97 miliarde de lei, fata de 8,14 miliarde de lei in primele cinci luni al acestui an. Datele furnizate de CEEMarketWatch, joi, aratau ca deficitul bugetar…

- In primele sase luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,3 miliarde lei, respectiv 0,77% din PIB. In ianuarie-iunie 2018, veniturile bugetului general consolidat, de 132,04 miliarde lei, reprezentand 14,2% din PIB, sunt cu 12,6% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele sase luni cu un deficit de 14,97 miliarde lei, 1,61% din Produsul Intern Brut (PIB), fata de 2,21% cat era programat, de peste doua ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 8,14 miliarde lei, respectiv 0,88% din PIB in primele cinci luni din 2018, de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada din 2017, cand deficitul a fost de 2,2 miliarde lei, respectiv 0,27% din PIB, conform datelor operative ale Ministerului…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 8,14 miliarde lei, respectiv 0,88% din PIB in primele cinci luni din 2018, de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada din 2017, cand deficitul a fost de 2,2 miliarde lei, respectiv 0,27% din PIB, conform datelor operative ale Ministerului…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 8,14 miliarde lei, respectiv 0,88% din PIB in primele cinci luni din 2018, de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada din 2017, cand deficitul a fost de 2,2 miliarde lei, respectiv 0,27% din PIB, conform datelor operative ale Ministerului…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele cinci luni cu un deficit de 8,14 miliarde lei, 0,88% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate…